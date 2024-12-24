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Dev bankalardan Fed'e dava planı

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişinin CNBC'ye verdiği bilgiye göre, en büyük bankalar yıllık banka stres testleri nedeniyle Fed'e dava açmayı planlıyor.

Haber Merkezi
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Dev bankalardan Fed'e dava planı
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Büyük bankalar yıllık stres testleri nedeniyle Fed'e dava açmayı planlıyor. Söz konusu kişi, davanın bu hafta içinde açılmasının beklendiğini söyledi. Fed'in stres testi, bankaları batık krediler için yeterli tampon bulundurmaya zorlayan ve hisse geri alımları ile temettülerin boyutunu belirleyen yıllık bir ritüel.

Pazartesi günü piyasa kapanışından sonra Fed yaptığı açıklamada banka stres testlerinde değişiklik yapmak istediğini ve "banka stres testlerinin şeffaflığını artırmak ve sonuçta ortaya çıkan sermaye tamponu gerekliliklerinin oynaklığını azaltmak için önemli değişiklikler" olarak adlandırdığı konuda kamuoyunun görüşünü alacağını duyurdu.

Fed, son yıllarda idari yasalardaki değişikliklere işaret ederek "gelişen yasal ortam" nedeniyle testleri değiştirme kararı aldığını söyledi. Yıllık stres testlerinin çerçevesinde herhangi bir spesifik değişiklik yapılmamıştır.

Büyük bankalar bu değişiklikleri bir kazanım olarak görse de, çok geç kalınmış olabilir. Ayrıca, değişiklikler bankaların ağır sermaye gereklilikleri konusundaki endişelerini giderecek kadar ileri gitmeyebilir.

JPMorgan, Citigroup ve Goldman Sachs gibi büyük bankaları temsil eden BPI (Bank Policy Institute) CEO'su Greg Baer, Fed'in duyurusunu memnuniyetle karşılayarak yaptığı açıklamada "Kurul'un bugünkü duyurusu şeffaflık ve hesap verebilirlik yolunda atılmış bir ilk adımdır" dedi.

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