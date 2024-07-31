  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Al Jazeera muhabir ve kameramanı İsrail saldırısında öldü
Takip Et

Al Jazeera muhabir ve kameramanı İsrail saldırısında öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'nda bir aracı vurdu. Saldırıda Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Al Jazeera muhabir ve kameramanı İsrail saldırısında öldü
Takip Et

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Al Jazeera muhabiri Gul ile kameraman Rifi'nin İsrail saldırısı sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında hayatını kaybeden gazeteci sayısının 165'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası toplum ve kuruluşlara, İsrail'in devam eden suçlarının uluslararası mahkemelerde soruşturulması, Filistinli gazetecilere yönelik saldırıların durdurulması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

Dünya
BMGK, Haniye suikastının ardından acil taplanma kararı aldı
BMGK, Haniye suikastının ardından acil taplanma kararı aldı
Fuad Şükr'ün cenazesinin bulunduğu iddia edildi
Fuad Şükr'ün cenazesinin bulunduğu iddia edildi
İsrail: Topyekün bir savaş istemiyoruz
İsrail: Topyekün bir savaş istemiyoruz
Adidas reklamı kaldırmıştı: Bella Hadid'den açıklama geldi
Adidas reklamı kaldırmıştı: Bella Hadid'den açıklama geldi
İran: Heniyye'nin suikastına özel bir operasyonla karşılık verilecektir
İran'dan Haniye'nin suikastına misilleme! "Özel bir operasyonla karşılık verilecek"
ABD: İsrail’in Haniye’ye suikast planından haberimiz yoktu
ABD: İsrail’in Haniye’ye suikast planından haberimiz yoktu