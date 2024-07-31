Al Jazeera muhabir ve kameramanı İsrail saldırısında öldü
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'nda bir aracı vurdu. Saldırıda Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi hayatını kaybetti.
Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.
Al Jazeera muhabiri Gul ile kameraman Rifi'nin İsrail saldırısı sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında hayatını kaybeden gazeteci sayısının 165'e yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada, uluslararası toplum ve kuruluşlara, İsrail'in devam eden suçlarının uluslararası mahkemelerde soruşturulması, Filistinli gazetecilere yönelik saldırıların durdurulması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.