Alman basınının iddiası: Rusya'ya kaçan Esad oyun bağımlısı oldu

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad, şimdilerde Suriye Cumhurbaşkanı olan Ahmed Şara'nın başını çektiği muhalifler başkent Şam'a yaklaştığı saatlerde ülkeden kaçmıştı. Esad'ı taşıyan uçak Şam'dan havalandıktan kısa süre sonra Humus semalarında radardan kaybolmuş, Esad'ın akıbeti Rusya'dan gelen açıklama ile belli olmuştu. Esad ve ailesi Moskova'ya kaçmış ve Rus yönetimine sığınmıştı.

Almanya'da yayın yapan Die Zeit gazetesi, Esad'ın kaçtığı Moskova'da oyun bağımlısına dönüştüğünü iddia etti.

Esad'ın Moskova sınırlarında, Rusya'nın güvenlik güçleri tarafından korunan, mermer banyolar ve korumalarla çevrili lüks bir dairede sessizce yaşadığı öne sürüldü.

Haberde; sokağa pek çıkmayan Esad'ın saatlerini internette oyun oynayarak ve kontrol altında kısa yürüyüşler yaparak geçirdiğine yer verildi.