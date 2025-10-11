  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Alman basınının iddiası: Rusya'ya kaçan Esad oyun bağımlısı oldu
Takip Et

Alman basınının iddiası: Rusya'ya kaçan Esad oyun bağımlısı oldu

Almanya'da yayın yapan Die Zeit gazetesi, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın kaçtığı Rusya'da oyun bağımlısına dönüştüğünü yazdı. Rusya tarafından korunan lüks bir dairede yaşayan Esad'ın saatlerini internette oyun oynayarak geçirdiği öne sürüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Alman basınının iddiası: Rusya'ya kaçan Esad oyun bağımlısı oldu
Takip Et

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad, şimdilerde Suriye Cumhurbaşkanı olan Ahmed Şara'nın başını çektiği muhalifler başkent Şam'a yaklaştığı saatlerde ülkeden kaçmıştı. Esad'ı taşıyan uçak Şam'dan havalandıktan kısa süre sonra Humus semalarında radardan kaybolmuş, Esad'ın akıbeti Rusya'dan gelen açıklama ile belli olmuştu. Esad ve ailesi Moskova'ya kaçmış ve Rus yönetimine sığınmıştı.

Almanya'da yayın yapan Die Zeit gazetesi, Esad'ın kaçtığı Moskova'da oyun bağımlısına dönüştüğünü iddia etti.

Esad'ın Moskova sınırlarında, Rusya'nın güvenlik güçleri tarafından korunan, mermer banyolar ve korumalarla çevrili lüks bir dairede sessizce yaşadığı öne sürüldü.

Haberde; sokağa pek çıkmayan Esad'ın saatlerini internette oyun oynayarak ve kontrol altında kısa yürüyüşler yaparak geçirdiğine yer verildi.

Dünya
Kosova’da Başbakan Albin Kurti hükümeti kuracak
Kosova’da Başbakan Albin Kurti hükümeti kuracak
Ateşkesi yine ihlal etti: İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı!
Ateşkesi yine ihlal etti: İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı!
İsrail'in alıkoyduğu Özgürlük Filosu'ndaki Norveçli aktivist: Onların gözlerini asla unutmayacağım
İsrail'in alıkoyduğu Özgürlük Filosu'ndaki Norveçli aktivist: Onların gözlerini asla unutmayacağım
Gazze’de ateşkesin ikinci gününde Filistinliler evlerine dönüyor
Gazze’de ateşkesin ikinci gününde Filistinliler evlerine dönüyor
ABD medyası: ABD askerleri, Gazze'de ateşkesi izlemek üzere İsrail'e gelmeye başladı
ABD medyası: ABD askerleri, Gazze'de ateşkesi izlemek üzere İsrail'e gelmeye başladı
Trump'ın kalp yaşının gerçek yaşından 14 yıl daha genç olduğu tespit edildi
Trump'ın gerçek yaşından 14 yıl daha genç olduğu tespit edildi