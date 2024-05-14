Almanya'da yıllık enflasyon nisan ayında da değişmedi!

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), nisan ayı nihai verilerini açıkladı. Mart ayında %2,2 olan yıllık enflasyon, nisanda değişmeyerek Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyede kalmaya devam etti. 29 Nisan'da açıklanan öncü verilerin doğruluğu böylece teyit edilmiş oldu. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise %0,5 arttı.

AB uyumlu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) de nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 2,4 yükseldi. Enerji ve gıdanın aylardır en önemli "fiyat belirleyici" durumunda olduğu Almanya'da, nisanda yıllık bazda gıda fiyatları yüzde 0,5 arttı, enerji fiyatları ise yüzde 1,2 düştü.

Enerji fiyatları hariç yıllık enflasyon nisanda yüzde 2,6 olarak hesaplandı.

Destatis Başkanı Ruth Brand, verileri değerlendirirken, “Enflasyon oranı yılın başından beri yüzde 3'ün altında kalmaktadır. Özellikle enerji ve gıda fiyatları Ocak 2024'ten bu yana enflasyon oranı üzerinde düşürücü bir etki oluşturuyor. Ancak, gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksindeki değişim olarak ölçülen çekirdek enflasyon, yılın başından bu yana genel enflasyondan daha yüksek seyretmektedir.” ifadesini kullandı.