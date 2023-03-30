Almanya'da enflasyon sürpriz yapmadı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin mart ayı öncü verilerini açıkladı. Buna göre, Almanya'da ocak ve şubatta yüzde 8,7 olan yıllık enflasyon, martta beklentilere yakın olarak yüzde 7,4'e geriledi.

Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta bir önceki aya göre ise yüzde 0,8 artış kaydetti.

Yıllık enflasyona ilişkin beklenti martta yüzde 7,3'e inmesi yönündeydi.

Aynı dönemde enerji fiyatları yıllık bazda yüzde 3,5 artarken, yıllık artışın gıda fiyatlarında yüzde 22,3 ile ortalamanın üzerinde gerçekleşmesi dikkati çekti. Hizmetlerdeki artış ise yüzde 4,8 oldu.

AB uyumlu TÜFE de martta aylık bazda yüzde 1,1 ve yıllık bazda yüzde 7,8 yükseldi.

"Enerji ve gıda fiyatları, enflasyon üzerinde önemli bir etkiye sahip"

Destatis açıklamasında, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından beri özellikle enerji ve gıda fiyatlarının gözle görülür şekilde arttığı, bunun da enflasyon üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Mart 2023'te gıda fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 ile ortalamanın üzerinde artmaya devam etti. Öte yandan, Mart 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası hızla yükselen enerji fiyatlarındaki artış yüzde 3,5 ile önemli ölçüde yavaşladı." denildi.

ECB'nin faiz artırımları konusunda ne kadar ileri gideceği ve hangi hızda ilerleyeceğini enflasyonun görünümü belirleyecek.

ECB, birkaç ay içinde ana faiz oranlarını 6 kez artırırken, finansal piyasalarda belirleyici olan mevduat faiz oranı şu anda yüzde 3,5 seviyesinde bulunuyor.

ECB Başkanı Christine Lagarde, nisan ortasında gerçekleştirilecek toplantı için yüksek enflasyonu göz önüne alarak faiz artışında kapıyı açık bırakmıştı.

Para politikasının daha da sıkılaştırılmasını savunanlar, her şeyden önce enerji ve gıda fiyatlarından arındırılmış olan çekirdek enflasyona atıfta bulunuyor. Çekirdek enflasyon, geçen ay Avro Bölgesi'nde yüzde 5,6 ile yeni bir rekora ulaşmıştı.