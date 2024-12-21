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Almanya'da Noel pazarına saldırı: Şüphelinin BBC röportajı ortaya çıktı

Almanya'da Noel pazarına araçla dalan şüpheli Talib A'nın, 2019 yılında BBC'ye verdiği röportajda "kendisi gibi İslamiyet'i terk eden kişilere sığınma talepleriyle ilgili yardım eden bir karakter" olarak tanıtıldığı ortaya çıktı.

AA
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Almanya'da Noel pazarına saldırı: Şüphelinin BBC röportajı ortaya çıktı
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Suudi Arabistan doğumlu doktor Talib A, BBC'nin Temmuz 2019'da yayımladığı röportajda, kendisini bir aktivist olarak tanımlıyor ve "kendisi gibi İslamiyet'i terk eden kişilere sığınma talepleriyle ilgili olarak yardım ettiğini" belirtiyor.

Bunun için bir internet sitesi oluşturduğunu söyleyen Talib A, özellikle Suudi Arabistan ve Körfez bölgesindeki ülkelerde yaşayanların, sığınma talebiyle kendisine ulaştığını anlatıyor.

İslam karşıtı ve İsrail destekçisi

Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla düzenlenen, 5 kişinin öldüğü, 200'den fazla kişinin yaralandığı saldırının hemen ardından gözaltına alınan Talib A'nın İslam karşıtı, aşırı sağ ve siyonizm destekçisi olduğu anlaşıldı.

50 yaşındaki şüphelinin, 2006'dan beri Almanya'da yaşadığı ve süresiz oturum izni bulunduğu, Bernburg kentinde hekim olarak çalıştığı ve sosyal medya hesaplarından "Almanya'da İslam'ın yükselişinden endişe ettiğini gösteren" paylaşımlar yaptığı belirtildi.

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