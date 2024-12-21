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Hamas'tan ateşkes açıklaması: Düşman yeni şartlar öne sürmeyi bırakırsa anlaşma yakın

Hamas, Mısır’ın başkenti Kahire’de dün gerçekleştirilen ateşkes müzakerelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Düşman, yeni şartlar öne sürmeyi bırakırsa bir anlaşmaya varma ihtimali her zamankinden daha yakın" dedi.

İHA
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Hamas'tan ateşkes açıklaması: Düşman yeni şartlar öne sürmeyi bırakırsa anlaşma yakın
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İsrail ile Filistin heyetleri arasındaki ateşkes müzakereleri devam ediyor. Hamas, Mısır’ın başkenti Kahire’de iki heyet arasında dün gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, “Düşman yeni şartlar öne sürmeyi bırakırsa bir anlaşmaya varma ihtimali her zamankinden daha yakın” ifadeleri kullanılırken, Filistinlilere yönelik saldırganlığın durdurulması için herkesin istekli olduğu vurgulandı.

Hamas “kalıcı ateşkes”, İsrail ise “duraklama” istiyor

İsrail basınına konuşan Arap bir diplomat, ateşkes anlaşmasının niteliğinin görüşmelerdeki ana anlaşmazlık konusu olduğunu, Hamas’ın çatışmaların kalıcı olarak sona erdirilmesini talep ettiğini, İsrail’in ise esirlerin bir kısmının serbest bırakılacağı geçici bir duraklama ve ardından terör örgütünün askeri ve yönetim kabiliyetlerini ortadan kaldırmayı tamamlamak için çatışmaların yeniden başlamasını istediğini söyledi.

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