MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatı ile 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." denildi.

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’nin kuzeyindeki saldırı girişimlerine önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyoruz.



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.… pic.twitter.com/epW8aL7WN3 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 21, 2024