Almanya'dan dikkat çeken sığınmacı adımı: Nakit yardım ödemelerini sınırlandırıyor

Almanya, düzensiz göçle mücadele kapsamında, dikkat çeken bir karar aldı.

Euronews'in aktardığına göre hükümet, nakit ödemeleri sınırlandırmaya başladı.

Almanya'da birçok şehirde başlatılan pilot uygulamalarda sadece sığınmacıların kullanabileceği bir ödeme kartı ile alış veriş yapılmasına izin veriliyor.

Geçen ay parlamentodan geçen yeni yasaya göre sığınmacılara verilen aylık mali yardımın bir miktarı karta, geri kalanı ise nakit olarak verilecek.

Yasa, yerel makamlara muafiyetler ve sığınmacıların ne kadar nakit çekebileceği konusunda karar verme serbestisi tanıyor.

Bu da sığınmacıların eline geçecek daha az nakti Almanya dışındaki aile ve arkadaşlarına ya da kaçakçılara göndermesini engellemeyi amaçlıyor.

Göçmen hakları savunucuları tepkili

Savaştan ve zulümden kaçan insanların, yardımları artık sadece nakit olarak almayacakları için 'gelmekten vazgeçmeyeceklerini' söyleyen göçmen hakları savunucuları, ödeme kartlarının göçmenleri ayrıştıracağını ve muhtemelen daha da dışlanmalarına neden olacağını ileri sürüyor.

"Buradaki amaç bir ayrımcılık aracı yaratmak ve mültecilere zorbalık yapmak" diyen Pro Asyl'den Wiebke Judith, "İnsanların iç savaş ve zulüm nedeniyle geldikleri açıkça söylenmeli. Bir ödeme kartı onları caydırmayacaktır." dedi.

Karar seçimden önce geldi

Uzun süredir düzensiz dış göçle mücadele eden Almanya'da Başbakan Olaf Scholz sınır dışı işlemlerini hızlandırmaları gerektiği yönünde birçok açıklama yaptı.

Ocak ayında da milletvekilleri, belirli bir sürenin ardından iş bulamayan ve entgre olamayan sığınmacıların sınır dışı edilmesini kolaylaştırmayı amaçlayan yasayı onayladı.

Son önlemin ise 9 Haziran'daki gerçekleşacek Avrupa Parlamentosu seçimlerinde başarılı olması beklenen aşırı sağın gölgesinde alınmış olması dikkat çekici bulunuyor.

Almanya'nın aşırı sağcı partisi Almanya için Alternatif (AfD), göç karşıtı bir duruş sergiliyor ve 2021'deki son federal seçimlerde kazandığı yüzde 10,3'lük oy oranını yükseltmesi bekleniyor.

Geçen yıl Almanya'ya iltica başvurusunda bulunanların sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 50'den biraz fazla artarak 350 binin üzerine çıktı. En fazla sığınmacı Suriye'den gelirken, bunu Türkler ve Afganlar takip etti.