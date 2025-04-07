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Anket: Güney Korelilerin yüzde 76,9'u, Yoon hakkındaki azil kararını kabul ediyor

Güney Kore'de yapılan ankete göre halkın yüzde 76,9'u, Anayasa Mahkemesi'nin eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün görevden azledilmesi kararını destekliyor.

Haber Merkezi
AA
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Anket: Güney Korelilerin yüzde 76,9'u, Yoon hakkındaki azil kararını kabul ediyor
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Yonhap'ın haberine göre araştırma şirketi Realmeter, 1516 Güney Korelinin katılımıyla Anayasa Mahkemesi tarafından Yoon'un görevden alınması kararına ilişkin anket yaptı.

Güney Korelilerin yüzde 76,9'u, Yoon hakkındaki azil kararını kabul ediyor

Buna göre katılımcıların yüzde 76,9'u, mahkemenin kararına katıldığını bildirdi.

Azil kararı verilmeden önceki iki gün, katılımcıların yaklaşık yüzde 80'i verilecek kararı kabul edeceklerini belirtirken, kararın verildiği gün bu oranın 71,2'ye gerilediği görüldü.

Ayrıca, Yoon'u devlet başkanlığına aday gösteren, iktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) destekçilerinin yüzde 65,5'i de azil kararını destekliyor.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak meclisin oylamasıyla bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclis'in 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek, Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

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