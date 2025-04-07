  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Güney Kore'de devlet başkanlığı seçimleri 3 Haziran'da yapılacak
Takip Et

Güney Kore'de devlet başkanlığı seçimleri 3 Haziran'da yapılacak

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün görevden azledilmesinin ardından yeni devlet başkanını belirleyecek seçimler 3 Haziran'da yapılacak.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Güney Kore'de devlet başkanlığı seçimleri 3 Haziran'da yapılacak
Takip Et

Güney Kore ajansı Yonhap'ın hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, söz konusu tarihin, yarın Devlet Başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-soo başkanlığında yapılacak kabine toplantısında onaylanması bekleniyor.

Anayasa Mahkemesi'nin azil kararı sonrası ülkenin en geç 60 gün içinde devlet başkanlığı için erken seçime gitmesi gerekiyor.

Seçim kampanyaları 12 Mayıs'ta başlayacak

Tarih onaylanırsa, seçim takvimine göre adaylar en geç 11 Mayıs'a kadar başvuru yapacak ve seçim kampanyaları 12 Mayıs'ta başlayacak.

Yeni devlet başkanı, 3 Haziran'da yapılacak seçimin ardından göreve başlayacak.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, ancak meclisin oylamasıyla bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

BİM 15 Nisan Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! (BİM 15 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)BİM 15 Nisan Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! (BİM 15 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)Aktüel
Demir fiyatları iki haftanın en düşüğünde!Demir fiyatları iki haftanın en düşüğünde!Demir-Çelik
Ruble değer kazandı, Ruslar rezervasyonlarını artırdıRuble değer kazandı, Ruslar rezervasyonlarını artırdıEkonomi

 

Dünya
İsrail, Gazze'nin orta kesimindeki Filistinlileri göçe zorluyor
İsrail, Gazze'nin orta kesimindeki Filistinlileri göçe zorluyor
Ambulans helikopter denize düştü: 3 kişi hayatını kaybetti
Ambulans helikopter denize düştü: 3 kişi hayatını kaybetti
Netanyahu, Trump ile görüşmek için Washington'a gitti
Netanyahu, Trump ile görüşmek için Washington'a gitti
“İkna” mı, “kırbaç mı”, “kılıç mı”?
“İkna” mı, “kırbaç mı”, “kılıç mı”?
Suriye Devlet Başkanı eş-Şara yeniden Türkiye'ye geliyor
Suriye Devlet Başkanı eş-Şara yeniden Türkiye'ye geliyor
Filistin'de genel grev ilan edildi
Filistin'de genel grev ilan edildi