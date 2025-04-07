Demir fiyatları iki haftanın en düşüğünde!
Dalian'da demir cevheri, ticaret savaşı endişeleriyle son iki haftanın en düşük seviyesine geriledi.
Vadeli demir cevheri fiyatları, ABD ile Çin arasında küresel ticaret savaşını genişleten kısasa kısas gümrük vergilerinin etkisiyle geriledi.
Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Mayıs vadeli demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini yüzde 2,6 düşüşle 768,5 yuan/ton (105,10 dolar) seviyesinden tamamladı.
Seansın başlarında fiyatlar 754 yuan/tona gerileyerek 21 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.
Singapur Borsası'ndaki gösterge mayıs ayı demir cevheri, yüzde 2,21 düşüşle 98,4 dolar/ton oldu.
Analistler, ABD'nin yeni gümrük vergileri nedeniyle küresel piyasalarda yaşanan dış şokların kısa vadede demir cevheri fiyatları üzerinde baskı yaratacağını belirtti.
Çin hisse senetleri bugün, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında ticaret akışlarını alt üst etme ve küresel talebi yavaşlatma tehdidiyle yoğunlaşan bir anlaşmazlık karşısında düşüşe geçti.
DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 2,16 ve yüzde 1,1 düştü.
Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri geriledi. İnşaat demiri yüzde 2,24, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 2,5, filmaşin yüzde 2,74 ve paslanmaz çelik yüzde 3,65 değer kaybetti.