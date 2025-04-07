Ruble değer kazandı, Ruslar rezervasyonlarını artırdı

Son ekonomik türbülansla TL’nin yabancı para birimlerine karşı yaşadığı değer kaybı ile turizmci geride başladığı 2025’i geçen yılın önünde bitirmeye hazırlanırken, Rusya’da erken rezervasyonlar hızlandı.

Geçen yıl Almanya ile birlikte Türkiye’nin en büyük iki turizm pazarından biri olan ve 6.7 milyon turist gönderen Rusya’nın para birimi Ruble yılbaşından bu yana TL karşısında değer kazanırken, savaşın sona erme ihtimali ile tatil planları da hızlandı. Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre, yüksek döviz kurunun geçen yıl Yunan Adaları’na büyük ilgi gösteren Türk turistleri de yeniden iç pazara yönlendirebileceğine işaret ediliyor.

Bu yıl art arda gelen Nevruz, Paskalya, sömestr ve Ramazan Bayramı tatillerinin sektörü hareketlendirdiğini kaydeden Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, 2025’in kış dönemine geçen yıla göre yüzde 10 geride başladıklarını aktardı.

Rezervasyonlar çıkışta

Ancak ileriye dönük rezervasyonların yaz dönemi için önemli bir toparlanmaya işaret ettiğini kaydeden Kavaloğlu, “Kış dönemi gerideyken, ileriye dönük rezervasyonlarda da bir o kadar artış var. Rusya Ukrayna savaşının bitebilme ihtimali de olumlu tablo çizdi. Bir de Ruble, dolar ve TL karşısında değer kazandı. Rusya’dan da erken rezervasyon almaya başladık” dedi.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler ise alım gücü Türkiye ortalamasının üzerinde olan kesimin ne olursa olsun seyahat ettiğini ve bu yıl Yunan adaları ile Türkiye’nin önemli bir fiyat rekabeti içinde olacağını aktardı.

Haftanın her gününe sefer

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması ile Yunan Adası seferlerine olan talebin ilk günde yüzde 15 arttığını kaydeden İDO Genel Müdürü Murat Orhan ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“Geçen yıl oldukça talep gördüğü için İDO olarak bu yıl haftanın her günü sefer planladık. Leros hattımız için de rezervasyonlar hızla artıyor.Tüm hatlarımızda 449 kapasiteli deniz otobüslerimizle sefer yapıyoruz. Samos hattında hem Kuşadası hem de Seferihisar’dan her gün düzenlediğimiz seferler ile bayram döneminde 12.572 kapasite arz ettik. Bayram dönemi için Samos hatlarımızda yüzde 70 doluluk hedefledik.”