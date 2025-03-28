Anket: Kanada'yı "yakın müttefik" olarak gören ABD'lilerin sayısı azalıyor

Associated Press (AP)-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından yapılan ankette, ABD halkının 2023'te 10'da 6'sının Kanada'yı "yakın müttefik" olarak gördüğü ancak Trump'ın ikinci başkanlık döneminde katılımcıların yarısına yakınının aynı fikirde olduğu kaydedildi.

Ankette, Trump'ın ikinci başkanlık dönemine başlamadan önce Demokratların yaklaşık 10'da 7'sinin Kanada ve ABD'yi yakın müttefik olarak gördüğü saptanırken bu oranın Trump göreve başladıktan sonra yarıya düştüğü belirtildi.

Kanada ve ABD'yi yakın müttefik olarak gören Cumhuriyetçilerin oranının, mevcut başkanlık dönemi öncesinde yüzde 55 olduğu belirtilen ankette, bu oranın da yüzde 44'e düştüğü kaydedildi.

Ankete katılan her 10 ABD'liden 3'ü, Kanada'yı "dost ama yakın müttefik değil" şeklinde tanımlarken 10'da 2'si "dost değil ama düşman da değil" diye nitelendirdi.

Ankete göre ABD'liler, Rusya veya Çin'i yakın bir müttefik olarak görmüyor

Katılımcıların yarısına yakını, İngiltere'yi ABD'nin yakın bir müttefiki olarak gördüğünü ifade ederken 10'da 3'ü Fransa ve Almanya için aynı değerlendirmede bulundu.

Avrupa Birliği'nin (AB) ABD için yakın bir müttefik olduğunu belirtenlerin oranı ise 10'da 4 olarak gözlemlendi.

Öte yandan, ankete katılan neredeyse hiçbir ABD'li, Rusya veya Çin'i yakın bir müttefik olarak görmediğini ifade ederken katılımcıların yaklaşık üçte biri Çin ve Rusya'nın ABD'nin düşmanı olduğunu savundu.