'Aralıklı oruç' diyetinin mucidi Dr. Mosley'in cansız bedenine ulaşıldı: Mağarada bulundu

Yunanistan'ın Simi (Sömbeki) Adası'nda tatildeyken kaybolan doktor, gazeteci, TV ve radyo programcısı Dr. Michael Mosley'i arama çalışmaları dağlık ücra bölgelere doğru genişletilmişti.

TV programları ve BBC Radyo 4'daki "Just One Thing" podcast'iyle tanınan 67 yaşındaki Mosley'den, 5 Haziran Çarşamba gününden beri haber alınamıyordu. En son St Nicolas plajında görülen Mosley'in bugün cansız bedenine ulaşıldı.

Tatil yaptığı Yunanistan'ın Sömbeki Adası'nda Çarşamba günü yürüyüş yapmak için çıktıktan sonra kaybolan ünlü İngiliz sunucu Dr. Michael Mosley'den kötü haber geldi.

Reuters'ın bildirdiğine göre bugün Mosley'nin cansız bedeni Yunanistan'ın Simi adasındaki bir mağarada bulundu.

Yetkililer, ölüme ilişkin henüz detaylı bir açıklama yapmadı.

Hava sıcaklığının 36 santigrat dereceye çıktığı Çarşamba günü tek başına yürüyüş yapmak için yola çıkan Mosley'nin 62 yaşındaki eşi Dr. Clare Bailey yetkililere haber vermişti.

Yeni görüntüler ortaya çıktı, dağlık yola girmiş

Mosley'i arama çalışmalarında ortaya çıkan yeni CCTV kayıtları, onun plajdan sonra yakındaki bir köyden iç bölgedeki dağlık bir yola girdiğini gösteriyor. Bu görüntülerin ortaya çıkmasıyla helikopter ve insansız hava araçlarının da kullanıldığı arama kurtarma operasyonu yeniden başladı. Arama kurtarma ekipleri dağlık bir alanda 6,5 km çapında bir bölgede çalışma yaptı.

Arama çalışmalarına dahil olan kişiler burayı "kolay olmayan bir arazi" olarak tanımladı. Kaybolma riskinin yüksek olduğu belirtildi.

Bölgede Mosley'in cansız bedenine ulaşıldı.

Neden bu yolculuğa çıktığı bilinmiyor

Mosley'nin dört çocuğu da adaya ulaştı. Belediye başkanı, eşi Dr. Clare Bailey Mosley'nin de İngiliz arkadaşlarıyla birlikte adada arama yaptığını söyledi. Arama çalışmalarının Mosley'i bulana kadar devam edeceğini söylemişti. Sunucunun bu kadar sıcak bir havada neden uzun, muhtemelen zorlu bir yolculuk yapmaya çalıştığı bilinmiyor. Çarşamba günü polis, Dr. Mosley'nin karısı sahildeyken adanın merkezine doğru yürüyüşe çıktığını, telefonunu konakladıkları yerde bıraktığını söylemişti.

Michael Mosley kimdir?

İngiliz Michael Mosley, Londra'da tıp okuyup doktor olduktan sonra uzun yıllardır sunucu, belgesel yapımcısı, gazeteci ve yazar olarak çalıştı. Daily Mail'de köşe yazarlığı yapan Mosley'nin Channel 4'da "İngiltere'yi kim şişmanlattı?" isimli bir programı var. Dr. Mosley, aralıklı oruç diyetlerini savunmasıyla biliniyor. Haftada iki gün kalori almayı kısıtlayan, diğer beş gün ise sağlıklı beslenme ve egzersizi içeren 5:2 diyetiyle tanınıyor. Diğer bir diyeti ise kalori alımının en az iki hafta boyunca günde 800 kalori ile sınırlandırıldığı 'Fast 800'. Eşi Clare Bailey Mosley de doktor, yazar ve sağlıklı yaşam uzmanı.