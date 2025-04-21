Aslan, kasabadan kaçırdığı 14 yaşındaki kızı parçaladı!

Kenya'nın başkenti Nairobi yakınlarında 14 yaşındaki bir kız çocuğu, aslan saldırısında hayatını kaybetti. Kenya Vahşi Doğa Hizmetleri’nin açıklamasına göre, vahşi hayvan Nairobi Ulusal Parkı yakınındaki yerleşim alanına girerek genç kızı kaçırıp parçalayarak öldürdü.

Ekipler, kapan kurarak vahşi aslanı yakalamaya çalışıyor

Bölge sakinleri, izleri takip etti ve kızın kalıntılarını buldu. Ekipler, kapan kurarak vahşi aslanı yakalamaya çalışıyor. Nairobi Ulusal Parkı yerleşim biriminden sadece 10 kilometre uzaklıkta ve içinde aslan, leopar ve çita gibi vahşi hayvanlar bulunuyor. Aslanlar zaman zaman diğer hayvanlara saldırsa da insanlara saldırdığı olaylar çok nadir yaşanıyor. Kenya'da geçen hafta da 54 yaşındaki bir kişi fil saldırısında ölmüştü.