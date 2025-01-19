Ateşkes yürürlüğe girdi: Filistinliler evlerine dönmeye başladı

Hamas ve İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının TSİ 09.30'da uygulamaya girmesi bekleniyordu. Ancak Tel Aviv yönetimi teslim edilecek 3 esirin ismi verilene kadar ateşkesin devreye alınmayacağını açıkladı.

3 saat içinde çözülen rehine listesi krizinin ardından, TSİ 12.15'de Gazze'de ateşkes başladı.

Filistinliler evlerine dönmeye başladı

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından binlerce Filistinli, bir yılı aşkın süredir İsrail saldırılarında hedef olmamak için kaçtıkları eve dönmek için yola çıktı. Aylardır Han Yunus kentine sığınan Filistinliler, Refah kentindeki evlerine dönmeye başladı.