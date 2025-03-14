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Avrupalılar ortalama 81,4 yıl yaşıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ortalama yaşam süresi 81,4 yıla çıktı. Avrupa'da en uzun ortalama yaşam süresi İspanya ve İtalya'da belirlendi.

Haber Merkezi
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Avrupalılar ortalama 81,4 yıl yaşıyor
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde ortalama yaşam sürelerine ilişkin verileri yayımladı.

Verilere göre, AB ülkelerinde 2023 yılında ortalama yaşam süresi bir önceki yıla kıyasla 0,8 yıl artarak 81,4 yıl oldu. Böylece yaşam süresi Kovid-19 salgını dönemlerinin etkisinden kurtularak 2019 yılı değerinin üzerine çıktı.

Ortalama yaşam süresi 2002 yılına kıyasla da 3,8 yıl arttı.

Kadınların ortalama yaşam süresi erkeklerinkini 5,3 yıl geçti.

AB ülkelerinde ortalama yaşam süresi kadınlarda 84 yıl, erkelerde 78,7 yıl oldu.

AB ülkelerinde en uzun ortalama yaşam süresi 84 yılla İspanya'da, 83,5 yılla İtalya'da, 83,4 yılla Lüksemburg, Malta, İsveç'te, 83 yılla da Fransa'da belirlendi.

Almanya'da 81,1 yıl olan ortalama yaşam süresi, en düşük ise 75,6 yılla Letonya'da, 75,8 yılla Bulgaristan'da, 76,4 yılla da Romanya'da ölçüldü.

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