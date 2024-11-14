  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Avustralya, sosyal medya platformlarına kullanıcı güvenliği zorunluluğu getirdi
Takip Et

Avustralya, sosyal medya platformlarına kullanıcı güvenliği zorunluluğu getirdi

Avustralya'da sosyal medya platformlarının, kullanıcılarını "güvende tutma ve çevrim içi zararlardan koruma" sorumluluğu olacağı açıklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avustralya, sosyal medya platformlarına kullanıcı güvenliği zorunluluğu getirdi
Takip Et

Avustralya İletişim Bakanlığından, sosyal medya platformlarının düzenlenmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, yeni yasa tasarısıyla, söz konusu platformların, kullanıcılarını "güvende tutma ve çevrim içi zararlardan koruma" zorunluluğu olacağı kaydedildi.

Önlem alınması gerekiyor

Yasa tasarısının sosyal medya platformlarına yaklaşımının, İngiltere ve Avrupa Birliği'yle (AB) aynı hizada olacağına işaret edilen açıklamada, platformların değişen riskleri belirleyerek buna göre önlem alması gerekeceği vurgulandı.

İletişim Bakanı Michelle Rowland "(Bununla), çevrim içi zararların sistemik düzeyde önlenme sorumluluğu sektöre yüklenecektir." ifadesini kullandı.

Avustralya hükümetinin, çocukların sosyal medyayı kullanmaya başlaması için 16 yaş sınırı koymaya ve platformları buna uymak konusunda sorumlu tutmaya hazırlandığı bildirilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor! Can kaybı 43 bin 736'ye yükseldiİsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor! Can kaybı 43 bin 736'ye yükseldiDünya

 

ECB enflasyonda hedefine daha erken ulaşacakECB enflasyonda hedefine daha erken ulaşacakKüresel Ekonomi

 

Dünya
AB, savunma sanayisini güçlendirmek için 300 milyon euro ayırdı
AB, savunma sanayisini güçlendirmek için 300 milyon euro ayırdı
İsrail’den Trump’a seçim hediyesi! ABD basını yazdı: Amaç erken bir dış politika zaferi kazandırmak
İsrail’den Trump’a seçim hediyesi: Amaç erken bir dış politika zaferi kazandırmak
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor! Can kaybı 43 bin 736'ye yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor! Can kaybı 43 bin 736'ye yükseldi
AB ülkelerinde şirket iflasları arttı
AB ülkelerinde şirket iflasları arttı
Donald Trump, yeni dönemdeki ekibini şekillendiriyor
Donald Trump, yeni dönemdeki ekibini şekillendiriyor
ABD, bu yıl ve gelecek yıl için petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti
ABD, bu yıl ve gelecek yıl için petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti