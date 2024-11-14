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ECB enflasyonda hedefine daha erken ulaşacak

Avrupa Merkez Bankası, ekimde yaptığı faiz indiriminin ardından para politikası toplantı tutanaklarında, enflasyonun yüzde 2'lik hedefine biraz daha erken ulaşacağını açıklarken, enflasyonla mücadelede zafer ilan etmek için ise hala erken olduğunu da belirtti.

Haber Merkezi
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ECB enflasyonda hedefine daha erken ulaşacak
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Avrupa Merkez Bankası (ECB), ekim ayında piyasa beklentilerine paralel şekilde politika faizini 25 baz puan indirmişti.

Banka, son 13 yılda ilk kez arka arkaya faiz indirimi yaparken, indirim kararının alındığı para politikası toplantısı tutanakları yayımlandı.

ECB tutanaklarında şu faiz indirimine ve enflasyon görünümüne yönelik şu ifadeler yer aldı:

"Enflasyon eylül ayında beklenenden daha düşük seviyeye geldi ve hedefe yaklaştı.

Dezenflasyon süreci rayında ve enflasyon, yüzde 2 hedefine muhtemelen biraz daha erken ulaşacak. Enflasyon için yukarı yönlü riskler şu anda düşük görünüyor.

Yüzde 2 hedefinin altına inilmesi sürdürülebilir politika müdahalesi gerektiriyor. Enflasyon ile mücadelede zafer ilan etmek için hala çok erken.

Birkaç kurul üyesi daha fazla bilgi edinmeyi ve aralık ayına kadar beklemeyi tercih ettiklerini ifade etti. Faizler nötr bölgeye ne kadar yakın olur ise para politikasının kendi dezenflasyon hızını yavaşlatan bir faktör olmaması için o kadar temkinli olunması gerekecek."

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