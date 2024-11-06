Trump, Fed ve ECB'yi tetiklerken borsada ralli uzayabilir!

Nomura analistleri, Cumhuriyetçi Donald Trump'ın başkanlık zaferinin Fed ve ECB arasında zaten var olan politika farklılığını daha da arttıracağını öne sürdüler.

Trump, sonuçların Beyaz Saray'a geri döneceğini göstermesiyle zaferini ilan etti.

“Gerçekleşen enflasyonun yükselmesi halinde Fed'in Trump döneminde gevşeme döngüsünü durdurma riskini görüyoruz” ifadelerini kullanan analistler, ECB'nin ise olumsuz büyüme etkisi nedeniyle daha güçlü hareket etmek zorunda kalabileceğini belirttiler.

Ancak Nomura analistleri ECB'nin çok temkinli olduğunu ve faiz oranlarını önceden düşürmesinin pek olası olmadığını, bu nedenle veriler beklentileri doğrultusunda geliştiği sürece aralık ayında 50 baz puanlık bir indirim beklemediklerini de vurguladılar.

Trump'ın tarife politikaları Fed'in faiz indirimlerini yavaşlatabilir

Pantheon Macroeconomics'ten Samuel Tombs, Donald Trump Beyaz Saray'a yaklaşırken yeni ithalat tarifelerinin gündeme gelebileceğini ve bunun da Federal Rezerv politika yapıcılarının faiz oranlarını düşürme alanını daraltabileceğini bildirdi.

Trump görevde ikinci bir dönem için hazırlanıyor ve ABD'li üreticileri korumak için gümrük vergilerini artırma sözü verdi. Ancak Tombs, yabancı yönetimlerin misilleme yapmasıyla bunun enflasyonist olacağını ve çekirdek enflasyonun Fed'in hedefine dönmesini engelleyeceğini savundu.

Tombs'a göre Fed'in faiz indirim sürecini yavaşlatması muhtemel, ancak Fed'in perşembe günü çeyrek puanlık bir indirim yapması bekleniyor.

Trump ECB'nin faiz indirimini hızlandırabilir

Rabobank Research, ABD'nin daha korumacı bir politika izleme potansiyeli Avrupa'da büyümeyi zorlaştırabilir ve Avrupa Merkez Bankası'nı faiz indirimlerinin hızını ve büyüklüğünü artırmaya teşvik edebilir.

Para piyasaları 2025 yılı sonuna kadar ECB'nin yaklaşık 130 baz puanlık faiz indirimine gideceğini fiyatlıyor ve bu rakam gün içinde yaklaşık 10 baz puan arttı.

Rabobank analistleri, “Bu da ön uçta güçlü bir ralliye neden oluyor” dedi.

İki yıllık Alman tahvil getirisi yaklaşık 9 baz puan düşerek %2,217'ye geriledi. Buna karşılık, 2 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi 4 baz puan artışla %4,243'e yükseldi.

Senato ve Temsilciler Meclisi'ni alan Trump rallisi 12 ay sürebilir

Lombard Odier'in baş ekonomisti Samy Chaar, Cumhuriyetçilerin Kongre'nin her iki kanadını ve Beyaz Saray'ı ele geçirmesi halinde, potansiyelin üzerinde büyüme ve Fed'in hedefini aşan enflasyonla daha yüksek oktanlı bir ABD ekonomisinin muhtemel olduğunu savundu.

“Şu aşamada bir Donald Trump zaferi olası görünüyor. Senato Cumhuriyetçilere geçerken, Temsilciler Meclisi'ndeki yarış hala sıkı” diye konuşan Chaar, ABD hisse senetleri de dahil olmak üzere küresel hisse senetlerinin, kazançlar arttıkça ve marjlar yüksek kaldıkça önümüzdeki 12 ay boyunca yükselebileceğini de vurguladı.

Chaar, gümrük tarifelerinin küresel ticaret ve Fed'in gevşeme beklentileri için önemli bir faktör olmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.