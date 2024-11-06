Trump başkan seçildi: Piyasalar sallandı

İSTANBUL / EKONOMİ

ABD tarihinin en heyecanlı başkanlık seçimlerinden birinde oy sayımı devam ederken, Demokrat Parti adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump arasındaki yarış tüm dünya tarafından dikkatle izleniyor. Salıncak eyaletlerden üçünü kazanan Trump, ilk açıklamasında zaferini ilan ederken; piyasalarda Trump'ın kazanacağına yönelik fiyatlamalar öne çıkıyor. Dolar güçlenirken, küresel borsa endeksi ve tahvil faizleri yukarı yönlü hareket etti. Euro/dolar paritesi sert gerilerken; altın, gümüş ve petrol fiyatları da hızlı düştü. Bitcoin rekor kırdı. Borsa İstanbul ise, ılımlı bir tepki verirken; TL pozitif ayrıştı.

Altında hızlı düşüş

Trump'ın öne geçmesiyle altın fiyatları sert geriledi. Ons altın 2749 dolardan 2701 dolara kadar gerilerken; saat 10.00 itibarıyla yüzde 1,28 düşüşle 2710 dolarda bulundu.

Değeri ons altın ve dolar/TL'nin fiyatına göre hesaplanan gram altın fiyatı ise, ons altındaki düşüşün etkisiyle 3000 liranın altına geriledi. Gram altın aynı dakikalarda yüzde 1,13 gerilemeyle 2988 liradan alıcı buldu.

Gümüş fiyatları da sert geriledi

Ons gümüş fiyatı Trump'ın öne geçmesinin ardından, yüzde 3'ün üzerinde düşüşle 31,45 dolara kadar geriledi. Şu sıralarda yüzde 2,79 kayıpla 31,72 dolarda işlem gördü. Gram gümüş de aynı dakikalarda, yüzde 2,66 düşüşle 34,99 lirada bulundu.

Bitcoin’de Trump rekoru

Bitcoin; kripto para dostu olarak bilinen Trump’ın resmi olmayan sonuçlara göre, ABD Başkanlığına daha yakın olmasından destek bularak sert yükseldi ve Bitcoin fiyatı 75 bin doları test ederek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Borsalar yeşillendi

Trump’ın önde gitmesi hisse senetlerini destekledi. ABD vadeli hisse senedi endeksleri yüzde 1’in üzerinde yükseldi.

O’Brien’da küresel piyasa analizleri genel müdürü olan Tom Fitzpatrick, “Trump’ın zafer kazanması halinde bu hareketler mantıklı. Ancak şu anda piyasa kendini biraz aceleci davranıyor” yorumunu yaptı.

Borsa İstanbul ılımlı bir tepki verirken; BIST 100 endeksi güne yüzde 0,34 yükselişle 8.647 puandan başladı.

Dolar 4 ayın zirvesinde; Euro sert düştü

Dolar Endeksi 105,31 ile 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Euro, dolar karşısında yüzde 1,7'nin üzerinde değer kaybederek, 4 ayın en düşük seviyesi olan 1,0703'ü gördü.

Petrol fiyatlarında seçim etkisi

Doların güçlenmesiyle Brent petrolde düşüş yüzde 2'yi aştı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 2 azalarak 73,98 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,43 dolardan alıcı buldu.