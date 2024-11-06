ABD’de Trump’ın kazanmasını ekonomistler yorumladı: Türkiye’ye etkileri ne olur?

ABD’de başa baş görünen anketler yanıldı ve Donald Trump seçimi açık bir sonuçla kazandı. Kampanya merkezinde yaptığı konuşmayla zaferini ilan eden Trump, ABD’nin 45. başkanlığını yapmasının ardından 47. Başkanı olmaya da hak kazanmış görünüyor.

Donald Trump’ın önceki başkanlığında izlediği politikalar, bu dönemi için de ışık tutarken, özellikle ekonomik vaatleri ve geçmişi küresel ekonomide yakından izleniyor. Enflasyonist süreçten çıkmaya çalışan dünyada Trump’ın korumacı politikalar izleyeceği öngörülürken, enflasyonda yeniden yükselişe neden olması da tedirginlik yaratıyor.

Türkiye için Trump’ın ekonomik politikaları nasıl etki yaratacak? Türkiye ile Trump döneminde ABD ilişkileri nasıl olacak? Yurt içinden ekonomistler nasıl yorumladı?

“Dolar yükselişe geçti”

Dr. Burcu Aydın, Trump’ın başkanlık döneminde olabilecekleri şu şekilde anlattı:

“ABD’de ön seçim sonuçlarının Trump ve Cumhuriyetçilerden yana ağır basmasıyla dolar yükselişe geçti. Neden? Trump’ın korumacı politikalarının (gümrük vergileri gibi) enflasyonist olması bekleniyor. Fed’in reel faizi daha uzun süre yüksek tutması gerekebilir.”

ABD’de ön seçim sonuçlarının Trump ve Cumhuriyetçilerden yana ağır basmasıyla $ yükselişe geçti.



❓Neden



👉Trump’ın korumacı politikalarının (gümrük vergileri gibi) enflasyonist olması bekleniyor



👉Fed’in reel faizi daha uzun süre yüksek tutması gerekebilir pic.twitter.com/AKStOrwAIB — Burcu Aydın (@aydin_brcu) November 6, 2024

“Tahvil piyasası olumsuz, hisse piyasası olumlu etkilenir”

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, temmuz ayında bir mitinginde Trump’a yapılan suikast girişimi sonrasında yaptığı şu yorumu hatırlattı:

“Suikast girişimi ile birlikte Trump'ın kazanması kesinleşti. Trump'ın seçilmesi küresel piyasaları nasıl etkiler diye sorarsanız, epey karmaşık dinamikler olsa da belli bir güven aralığında şunu söyleyebiliriz sanırım: Tahvil piyasası olumsuz, hisse piyasası olumlu etkilenir.”

Sonrasında da Trump’ın seçilmesinin kesinleşmesiyle paylaşımları şu şekilde oldu:

“Tahvil analizi tam isabet, bakalım borsalar nasıl açılacak. S&P vadeli piyasa açılışına göre hisse senedi tahmini de isabetli görünüyor. Bereket versin.”

Suikast girişimi ile birlikte Trump'ın kazanması kesinleşti.



Trump'ın seçilmesi küresel piyasaları nasıl etkiler diye sorarsanız, epey karmaşık dinamikler olsa da belli bir güven aralığında şunu söyleyebiliriz sanırım:



Tahvil piyasası olumsuz, hisse piyasası olumlu etkilenir. — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) July 14, 2024

“Hayırlısı olsun ülkemiz için”

Tufan Cömert, Trump’ın zaferinin kesinleşmesiyle döviz işlemlerindeki gelişmeleri yorumladı:

“Trump’ın başkanlığının Türkiye için iyi olacağını düşünen yatırımcılar sabah itibari ile dövizde satışa geçmişler. Yani belki, ama konunun jeopolitik, ekonomik, siyasi o kadar çok yönü var ki bu kadar hızlı, bu kadar güçlü bir pozisyon almak ilginç. Hayırlısı olsun ülkemiz için.”

Trump'in baskanliginin Turkiye icin iyi olacagini dusunen yatirimcilar sabah itibari ile dovizde satisa gecmisler.



Yani belki, ama konunun jeopolitik, ekonomik, siyasi o kadar cok yonu var ki bu kadar hizli, bu kadar guclu bir pozisyon almak ilginc.



Hayirlisi olsun ulkemiz… pic.twitter.com/xRmQ93WaPz — Tufan Cömert (@tufancomert) November 6, 2024

“En başından beri zaten güçlüydü”

Prof. Dr. Burak Arzova, Trump’ın zaferine giden yolda nedenleri yorumladı:

“Trump kazanmış gözüküyor. En başından beri zaten güçlüydü Açılan davalar, önünü kesmeye çalışmalar ters tepti. Ders almayı bilenler için ibretlik bir durum”

Trump kazanmış gözüküyor.

En başından beri zaten güçlüydü

Açılan davalar, önünü kesmeye çalışmalar ters tepti

Ders almayı bilenler için ibretlik bir durum — Prof.Dr.Burak ARZOVA (@arzovaone) November 6, 2024

“Türk şirketleri için olumludur”

Tunç Şatıroğlu, Trump’ın kazanmasının Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Türk şirketlerine olumlu etki yaratacağını şu şekilde anlattı:

“Trump'ın kazanması Ukrayna'da savaşın bitmesi demek. Ukrayna'da savaşın bitmesi Türkiye için, Ukrayna ve Rusya'da iş yapan Türk şirketleri için olumludur.”

Trump'ın kazanması Ukrayna'da savaşın bitmesi demek. Ukrayna'da savaşın bitmesi Türkiye için, Ukrayna ve Rusya'da iş yapan Türk şirketleri için olumludur. — Tunç Şatıroğlu (@TuncSatiroglu) November 6, 2024

“Bitcoinciler kutlama yapıyorsa”

Prof. Dr. Ensar Yılmaz, seçim sonuçlarını kripto piyasaları üzerinden şu şekilde yorumladı:

“Bir ülkede seçim sonrası Bitcoinciler kutlama yapıyorsa sonuçlar genel halk için iyi değil demektir.”

Bir ülkede seçim sonrası Bitcoinciler kutlama yapıyorsa sonuçlar genel halk için iyi değil demektir https://t.co/ial7sBla3w — Ensar Yılmaz (@ensar_yilmazz) November 6, 2024

“Elon Musk da belirleyici oldu”

Dr. Ali Çufadar, Trump’ın kazanmasında nedenleri şu şekilde sıraladı:

“Günaydın... Trump KAZANDI. ÖNEMLİ: Senatoyu da aldı, Meclisi de alırsa, çok kuvvetli geldi. Ciddi bir iç hesaplaşma olacak. Kazandı, ÇÜNKÜ; Enflasyon, Göçmen Sorunu ve Woke kültür dayatmasına güçlü TEPKİ vardı. Savaşlara da. Küreselciler kaybetti; ana-akım iktisatçılar ve basın da kaybetti. Milliyetçi-ulusalcı yaklaşım kazandı. Bu dip dalga Avrupa'ya da yansıyacak. Dip dalga BİZDE var zaten; güçlenecek. Bizde de enflasyon-göçmen sorunu-ulusçuluk belirleyici olacak. Hilmi Hocamla biz; Harris'in en patlatıldığı dönemde neden Trump dedik? Ana-akımı izlemek yerine, saydığım faktörleri dikkate almıştık. Elon Musk da belirleyici oldu. Trump bu defa iyi bir koalisyon da kurdu. Harris çok zayıftı, ayrıca... Şunu da not edelim... JD VANCE... ABD siyasetinde-yönetiminde uzun yıllar etkili olacak, öyle gözüküyor...”

Günaydın...1️⃣



🔸️Trump KAZANDI.

🔸️ÖNEMLİ: Senatoyu da aldı, Meclisi de alırsa, çok kuvvetli geldi.

🔸️Ciddi bir iç hesaplaşma olacak.

🔸️Kazandı, ÇÜNKÜ;

🔸️Enflasyon, Göçmen Sorunu ve Woke kültür dayatmasına güçlü TEPKİ vardı. Savaşlara da. — Ali Çufadar (@ali_cufadar) November 6, 2024

“Kapitalizmin yarattığı eşitsizlikler çelişki yaratıyor”

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, Trump zaferini siyasi olarak dünya dengeleri üzerinden şu şekilde yorumladı:

“Adamlar ve kadınlar kazanıyor! Tarihin en berbat bağnazlık, tepkicilik, düşmanlaştırma dönemlerinden birini yaşıyoruz. Kapitalizmin yarattığı eşitsizlikler ve adaletsizlikler bu sistemden en fazla beslenenlere itibar etmek gibi bir çelişki yaratıyor. Yine de umudu canlı tutalım!”