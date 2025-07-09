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Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmeleri: Aliyev ve Paşinyan masaya oturuyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Abu Dabi’de barış anlaşması taslağını görüşmek üzere bir araya gelecek.

Haber Merkezi
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Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmeleri: Aliyev ve Paşinyan masaya oturuyor
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yarın Abu Dabi'de barış görüşmeleri kapsamında bir araya gelecek. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Aliyev ve Paşinyan'ın, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış süreci kapsamında yarın Abu Dabi'de bir araya geleceği belirtildi.

2025'de barış anlaşması metninde uzlaşı sağlamıştı

2. Karabağ Savaşı sonrasında Bakü'nün önerisiyle barış müzakerelerine başlayan Azerbaycan ve Ermenistan, Mart 2025'de barış anlaşması metninde uzlaşı sağlamıştı.

Azerbaycan yönetimi, anlaşmanın imzalanması için Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik iddialar içeren Ermenistan anayasasının değiştirilmesi, aynı zamanda güncelliğini yitirmiş ve işlevsiz durumdaki AGİT Minsk Grubu'nun feshedilmesi şartını öne sürmüştü.

İki lider Tiran'da bir araya gelmişti

Aliyev ve Paşinyan, en son Arnavutluk'un başkenti Tiran'da mayısta düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi kapsamında bir araya gelerek sohbet etmişti.

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