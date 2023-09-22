Azerbaycan'dan Ermeni güçlerine af çıkabilir

Azerbaycan Dış Politika Danışmanı Hikmet Hacıyev, silahlarını bırakan Karabağ'daki Ermeni güçlerine af çıkarmayı düşündüklerini ancak direnişlerini sürdüreceklerini söyleyen bazı birimlerin olduğunu açıkladı.

Hacıyev, "Daha önce askerlik yapmış ve savaşmış kişiler için bile, eğer bu şekilde sınıflandırılabilirlerse, onlar için bile af çıkarmayı düşünüyoruz ya da bir af verilebileceğine işaret ediyoruz" dedi.

Hacıyev, "Bazı ordu gruplarının ve yetkililerin bizim şartlarımızı kabul etmeyeceklerini ve direnişlerine devam edecekleri yönünde açıklama yaptıklarını duyuyoruz" dedi.

Karabağ Ermenileri'nin insani yardım talep ettiğini de ekleyen Hacıyev, yardımın bölgeye bugün sevk edileceğini, Azerbaycan'ın Ermenileri barışçıl bir şekilde ülkeye yeniden entegre etmek istediği ifadelerini kullandı.

Karabağ'daki Ermeni ayrılıkçı güçler, Azerbaycan'ın kendi topraklarında tam kontrolü yeniden sağlamak üzere taarruza geçmesinden 24 saat sonra teslim olup, çarşamba günü ateşkesi kabul etmişlerdi.

Ateşkesin ardından Karabağlı Ermeniler ile Azerbaycan arasındaki görüşmeler başlarken, Yevlah kentinde yapılan görüşmelerde nihai bir anlaşmaya varılamadı.