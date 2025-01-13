BAE ve Malezya arasında yapay zeka protokolü

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, imza töreninde Abu Dabi'yi ziyaret eden Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Abu Dabi Veliaht Prensi Halid bin Muhammed bin Zayid Al Nahyan da hazır bulundu.

Verilen bilgiye göre, protokol, toplum güvenliğini ve operasyonel verimliliği artırmak için yapay zeka teknolojileri ve gelişmiş veri analitiğinin kullanılmasını amaçlıyor.

Bu kapsamda ayrıca, yapay zeka destekli koruma sistemlerinin geliştirilmesi ile gümrük vergisi tahsilat mekanizmalarının iyileştirilmesine ve operasyonel verimliliğin artırılmasına katkıda bulunacak çalışmalar yapılması hedefleniyor.

Öte yandan söz konusu protokolün imzalanması çerçevesinde ikili siyasi ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi imkanlarının da ele alındığı vurgulandı.