Bağdat'ta patlama sesleri: Şii komutan hayatını kaybetti
Irak'ın başkenti Bağdat'ta peş peşe patlama sesleri duyuldu. Hava saldırıları nedeniyle ortaya çıkan patlamalarda Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi'nin hava saldırısında öldürüldüğü belirtildi.
Bağdat'ın doğusunda Şiilerin yoğun yaşadığı Meştel bölgesinde Haşdi Şabi komutanı Abu Bakır es-Saadi'nin kullandığı araç hava saldırısıyla hedef alındı. Araç içerisinde bulunan Saadi'nin saldırıda yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Olay yerinde toplanan bölge halkından bir grup, "Amerika'ya hayır" sloganları attı.
İtfaiye araçlarının geldiği bölgede Irak güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemleri alırken sosyal medyada yayımlanan görüntülerde hedef alınan aracın alevler içinde kaldığı görüldü.
Irak hükümetinden konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.