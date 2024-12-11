  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Bakanlık önemleri artırdı: Yüzlerce şişe dolusu ölümcül virüs kayboldu
Takip Et

Bakanlık önemleri artırdı: Yüzlerce şişe dolusu ölümcül virüs kayboldu

Avustralya'nın Queensland eyaletinde bir halk sağlığı laboratuvarında Hendra, Lyssavirus ve Hantavirus'a ait 323 şişe dolusu ölümcül virüs kayboldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakanlık önemleri artırdı: Yüzlerce şişe dolusu ölümcül virüs kayboldu
Takip Et

Queensland Halk Sağlığı Viroloji Laboratuvarı'ndan kaybolan 323 adet virüs örneği bulunamadı. Queensland Sağlık Bakanı Tim Nicholls, olayı "ciddi bir biyogüvenlik protokolü ihlali" olarak nitelendirerek kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Soruşturmayı emekli Yüksek Mahkeme Yargıcı Martin Daubney yürütecek. Ayrıca, geçmişte Virus Tanımlama Laboratuvarı'nın başında bulunan Julian Druce da eş-soruşturmacı olarak görevlendirildi.

Tekrarlanmaması için önlem alındı

Bakanlık, benzer bir olayın tekrarlanmaması için önlemler aldığını açıkladı. Personel eğitimi, laboratuvar prosedürlerinin yeniden gözden geçirilmesi ve izinlerin denetlenmesi bu önlemler arasında yer alıyor. Yetkililer, materyallerin doğru şekilde saklanmasını ve kaydının eksiksiz tutulmasını sağlamak için laboratuvar çalışanlarına yönelik denetimleri artıracak.

Kayıp örnekler imha mı edildi?

Queensland Baş Sağlık Yetkilisi John Gerrard, kayıp virüs örneklerinin halk için minimal bir risk oluşturduğunu belirtti. Dr. Gerrard, "Düşük sıcaklıklı bir dondurucu dışında saklanan virüs örnekleri hızla bozulur ve enfekte edici özelliklerini kaybeder" dedi. Ayrıca, kayıp örneklerin büyük olasılıkla rutin laboratuvar prosedürü olan otoklavlama yöntemiyle imha edilmiş ancak bu işlemin kaydedilmemiş olabileceğini vurguladı.

Dr. Gerrard, Queensland'de son beş yılda Hendra veya Lyssavirus enfeksiyonuna rastlanmadığını ve Hantavirus'un Avustralya'da insanlarda hiç görülmediğini söyledi. Bu durum, kamuoyundaki endişeyi hafifletmek için bir güvence olarak sunuldu.

Bulgaristan'a gönderilen Antep fıstıklarında zehirli madde bulundu, ürünler toplatıldıBulgaristan'a gönderilen Antep fıstıklarında zehirli madde bulundu, ürünler toplatıldıGündem
Yolcu sayısı arttı, gelir azaldı... Uçak biletlerine yeni zamlar yolda!Yolcu sayısı arttı, gelir azaldı... Uçak biletlerine yeni zamlar yolda!Ekonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 11 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 11 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Hesaplarında 124 milyon TL işlem hacmi bulunan 46 şüpheli yakalandıHesaplarında 124 milyon TL işlem hacmi bulunan 46 şüpheli yakalandıGündem

 

Dünya
Kremlin: İsrail’in saldırıları Suriye’deki durumu istikrara kavuşturmayacak
Kremlin: İsrail’in saldırıları Suriye’deki durumu istikrara kavuşturmayacak
Buldukları yöntem şok etti! 43 yılda 12 kez boşandılar: 326 bin Euro kazandılar
Buldukları yöntem şok etti! 43 yılda 12 kez boşandılar: 326 bin Euro kazandılar
İran’dan Suriye açıklaması! Hamaney: Esad'ın devrilmesinde komşu bir ülkenin rolü var
Hamaney: Esad'ın devrilmesinde komşu bir ülkenin rolü var
SON DAKİKA... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor
ABD Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye sürpriz ziyaret
Kanada Başbakanı Trudeau: Kanada'da temel ürünler vergiden muaf olacak
Kanada Başbakanı Trudeau: Kanada'da temel ürünler vergiden muaf olacak
İsrail, Gazze Şeridi'nde iki apartmanı hedef aldı! Saldırıda 25 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail, Gazze Şeridi'nde iki apartmanı hedef aldı! Saldırıda 25 Filistinli hayatını kaybetti