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ABD ve Çin heyetleri bu hafta müzakere masasına oturacak

Küresel ekonomi ve piyasalardaki belirsizliğin temel sebebi olan ticaret savaşlarında ilk görüşme adımı geldi. ABD ve Çinli taraflar bu hafta İsviçre'de masaya oturacak.

Haber Merkezi
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ABD ve Çin heyetleri bu hafta müzakere masasına oturacak
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Karşılıklı tarife artışlarıyla birlikte tırmanan ticaret geriliminde tansiyon düşüyor. ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri başlıyor. 

ABD ve Çin heyetleri bu hafta İsviçre'de müzakere masasına oturacak.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret temsilcisi Jamison Greer, bu haftada görüşmelerin başlayacağını duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı da görüşmeyi doğruladı.

9-12 mayıs tarihlerinde gerçekleşecek toplantıda ABD'yi Scott Bessent, Çin'i ise Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Hi Lifing temsil edecek.

Şu an ABD Çin'e yüzde 145, Çin ise ABD ürünlerine yüzde 125 ek vergi uyguluyor.

Söz konusu görüşmeler, iki ülke arasındaki nisan ayında yaşanan tarife restleşmesinin ardından bu konuda yürütülecek ilk müzakere olacak.

Altın fiyatları düştü, petrol fiyatları yükseldi

Müzakere haberlerinin resmileşmesiyle birlikte altın fiyatları geri çekildi.
Günlük düşüş yüzde 2'yi buldu.  

Görüşme haberinin ardından petrol de yükseldi. 58 dolara kadar inen brent petrol yeniden 63 doların üzerine çıktı. 

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