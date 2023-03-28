Bankacılık krizinde en kötüsü geride kalmış olabilir

Dün açıklamalarda bulunan ABD Merkez Bankası (Fed) Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) iflasının "kötü yönetim vakası" olduğunu, banka yönetiminin faiz oranı ve likidite riskini etkin bir şekilde yönetemediğini kaydetti.

ABD'nin bankacılık sisteminin güçlü sermayesi ve likiditesiyle sağlam ve dayanıklı olduğunu vurgulayan Barr, bankacılık sistemindeki koşulları yakından izlemeye devam edeceklerini, sistemi güvenli ve sağlam tutmak için her büyüklükteki kurum için tüm araçları gerektiğinde kullanmaya hazır olduklarını belirtti.

Fed’in para politikasına ilişkin belirsizlikler sürüyor

Öte yandan, ülkede bankacılık sektörü üzerinde oluşan baskının resesyonu tetikleyebileceği endişeleri fiyatlamalar üzerinde etkili olmayı sürdürürken, Fed'in para politikasına ilişkin belirsizlikler de devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın mayıs ayındaki toplantıda yüzde 60 ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği, yüzde 40 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Analistler, ülkede enflasyonun güçlü seyrine karşın bankacılık krizinin ardından Fed'in sene sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimi yapılacağının fiyatlandığını kaydederek, Fed ve piyasaların aynı beklentileri paylaşmaması nedeniyle açıklanacak makroekonomik verilerdeki sinyallerin önem kazandığını ifade etti.

ECB yetkilileri sözle yönlendirmelere devam etti

Avrupa tarafında, bankalara yönelik risklerin azalmış olması risk iştahını desteklerken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri dün sözle yönlendirmelere devam etti.

Dün Avrupa basınında çıkan haberlerde ECB üyesi Isabel Schnabel'in toplantı metnine "daha fazla faiz artışının olası olduğu" ibaresini ekletmek için baskı yaptığı ifade edildi.

ECB üyesi Joachim Nagel, enflasyonun hala çok yüksek olduğu belirtirken, Mario Centeno da ECB'nin bankacılık sektörüne ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğini dile getirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.30 ABD, şubat ayı toptan eşya stokları

16.00 ABD, ocak ayı konut fiyat endeksi

17.00 ABD, mart ayı Richmond Fed sanayi endeksi ve tüketici güven endeksi