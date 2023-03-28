Gundlach'dan ABD ekonomisi için 'resesyon' öngörüsü

Yatırım fonu şirketi DoubleLine Capital CEO'su Jeffrey Gundlach, ABD ekonomisinin birkaç ay içerisinde resesyona gireceğini düşündüğünü söyledi.

CNB'ye verdiği demeçte "Fed faiz oranlarını yaptığından daha hızlı artırmalıydı" diye konuşan Gundlach, "Fed'in şimdi faiz artırımlarını bırakması, 2 yıl vadeli Hazine kağıdı getirisi yükselmedikçe faiz artırmaması gerekli" dedi.

Yaşanacak resesyona Fed'in çok dramatik şekilde yanıt vermesi gerektiğini de savunan Gundlach, "Fed bu yıl iki kez faiz indirecek" diye konuştu.