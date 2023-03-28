Japonya Merkez Bankası Başkanından 'dijital yen' mesajı

Japonya Merkez Bankası Başkanı Harihuko Kuroda, Banka'nın halka güvenli bir dijital ödeme sistemi sunmak için merkez bankası dijital parası (CDBC) çıkarmaya hazır olması gerektiğini söyledi.

BOJ, dijital yen kullanımını test için bir pilot programı Nisan ayında başlatacak.

Kuroda, 2 yıldır devam eden çalışmaların ardından başlatılacak pilot programın hükümetin bir dijital yen çıkarılmasına karar vermesi halinde BOJ'un buna hazır olmasını sağlayacağı da belirtti.