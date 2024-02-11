Bebeğinin fırında uyutunca olanlar oldu!

Polis, gelen "bebek ölümü" ihbarı üzerine olay yerine gitti. Müdahele ekiplerinin bebeği belirgin yanıklarla bulduğunu belirten polis, bebeğin olay yerinde öldüğünü açıkladı.

Kanada'da yayın yapan CTV News'ün haberine göre, bir görgü tanığı, "Bebeği uyuması için yatırdı. Ancak yanlışlıkla beşik yerine fırına koydu" ifadesinde bulundu.

Savcı Jean Peters Baker yaptığı açıklamada, "Bu trajedinin içyüzünün korkunç olduğu konusunda hemfikiriz. Kalplerimiz bu değerli hayatın kaybıyla sarsıldı. Ceza adaleti sisteminin, bu korkunç hadiseye uygun şekilde yanıt vereceğine güveniyoruz" dedi.