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Beyaz Saray duyurdu: Çin'de hapiste bulunan 3 Amerikalı serbest bırakıldı

Beyaz Saray, Çin'de cezaevinde bulunan 3 ABD vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Beyaz Saray duyurdu: Çin'de hapiste bulunan 3 Amerikalı serbest bırakıldı
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, Çin'in "suçsuz yere" hapse attığı 3 Amerikalıyı serbest bıraktığını duyurdu.

ABD'li yetkili, "Mark Swidan, Kai Li ve John Leung adlı Amerikalılar, Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki cezaevinden serbest bırakıldı." ifadesini kullandı.

Söz konusu kişilerin uzun yıllardır Çin tarafından "haksız ve suçsuz yere" hapiste tutulduklarını savunan yetkili, 3 Amerikalının ailelerine kavuşacak olmalarından büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Öte yandan, Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre Biden yönetimi, söz konusu Amerikalıların serbest bırakılması karşılığında isimleri ve sayıları açıklanmayan Çin vatandaşlarını serbest bırakma yönünde anlaşma yaptı.

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