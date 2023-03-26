Biden, ABD'nin 10 yıllık planını Kongre ile paylaştı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kongre'ye gönderdiği mektupta, "Çatışmayı Önleme ve İstikrarı Teşvik Etme Stratejisi, ABD'nin çatışmaya açık alanlarda, şiddeti nasıl önlediğini ve istikrarı nasıl ilerlettiğini yeniden tanımlamaya yönelik uzun vadeli bir girişimdir." ifadesi yer aldı.

Biden mektupta, İki Kutuplu Küresel Kırılganlık Yasası uyarınca, ABD hükümetinin bu stratejiyi, "öncelikli ortak ülkeler ve bölgeler" olan Haiti, Libya, Mozambik, Papua Yeni Gine ve Batı Afrika kıyısında yer alan ülkelerdeki "yerel paydaşlarla yapılan kapsamlı istişarelerle geliştirilen" 10 yıllık planlar aracılığıyla uyguladığını belirtti.

"Önümüzdeki çalışma dört hedefe odaklanıyor." diyen ABD Başkanı, bunları, "ön alma, istikrar, ortaklıklar ve yönetim" olarak sıraladı.

Başkan Biden, 10 yıllık plan çerçevesinde ABD'nin Batı Afrika kıyılarında, "terörizmin ve şiddet içeren aşırıcılığın istikrarsızlaştırıcı yayılmasını önlemek için" her düzeydeki ortaklarıyla birlikte çalışmayı hedeflediğine değindi.

Libya'da "seçilmiş bir ulusal hükümet" hedefleniyor

Mektupta Libya ile ilgili gelecek 10 yılın planlamasına dair şu ifadeler yer aldı:

"ABD, Libya'da ülkeyi yönetebilecek, hizmet ve güvenliği sağlayabilecek seçilmiş bir ulusal hükümetin temellerini atmaya odaklanıyor. Ulusal seçimleri desteklemek için fırsatlar ortaya çıktıkça ölçeklendirilebilecek topluluk düzeyindeki programlara odaklanan esnek, uyarlanabilir bir yaklaşım izliyor."

Haiti ve Papua Yeni Gine gibi ada ülkelerinin de konu edildiği plan aracılığıyla ABD hükümetinin, ortak ülkelerdeki çatışma nedenlerini ele alan kilit paydaşların yanı sıra sivil toplum, çok taraflı ve bölgesel kuruluşlar, özel sektör ve benzer düşüncelere sahip ülkelerle olan ilişkilerini derinleştireceği kaydedildi.