  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Bir dönem Türkiye'de erişim engeli getirilmişti: Popüler uygulama halka arz için yatırımcılarla görüşüyor
Takip Et

Bir dönem Türkiye'de erişim engeli getirilmişti: Popüler uygulama halka arz için yatırımcılarla görüşüyor

Bir dönem Türkiye'de erişime kapanan sohbet uygulaması Discord, halka arz süreci için yatırım bankacılarıyla görüşmelere başladı. 200 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan şirket, yatırımcıların ilgisini çekerken halka arzın teknoloji piyasasına nasıl etki edeceği merak konusu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bir dönem Türkiye'de erişim engeli getirilmişti: Popüler uygulama halka arz için yatırımcılarla görüşüyor
Takip Et

Dünyanın en popüler sohbet uygulamaları arasında olan Discord halka arz planlarını değerlendiriyor. The New York Times'ın (NYT) haberine göre aylık 200 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan platform, yatırım bankacılarıyla halka arz süreci hakkında görüşmelere başladı. Görüşmelere yakın kaynaklar, sürecin henüz keşif aşamasında olduğunu ve planların ilerleyen sürçte değişebileceğini aktarılıyor.

Discord sözcüsü, TechCrunch'a yaptığı açıklamada, şirketin gelecek planlarına dair büyük bir ilginin farkında olduklarını fakat söylentiler veya spekülasyonlar hakkında yorum yapmadıklarını dile getirdi. Şirket, öncelikli odak noktasının kullanıcı deneyimini geliştirmek ve sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmak olduğunu vurguladı.

Halka arz süreci ve ekonomik belirsizlikler

Discord'un halka arzı, 2024 yılı itibarıyla ekonomik belirsizliklerden dolayı durağan olan halka arz piyasasına yeni bir ivme kazandırabilir. Son zamanlarda piyasa dalgalanmaları ve özel şirketler için yüksek değerlemeler sebebiyle birçok halka arz süreci ertelenmiş veya yavaş ilerlemiştir. Fakat Discord'un borsaya açılması, teknoloji sektöründe halka arz düşünen diğer şirketlere cesaret verici bir gelişme olarak nitelendirilebilir.

Finansal piyasalardaki dalgalanmalara rağmen, yapay zeka destekli bulut bilişim şirketi CoreWeave gibi bazı firmalar da halka açılma planlarını devam ettiriyor. CoreWeave, geçtiğimiz hafta halka arz başvurusunda bulunarak 1.9 milyar dolar gelir elde ettiğini ve 863 milyon dolar net zarar bildirdiğini duyurdu.

Discord'un bu tür büyük ölçekli şirketler arasına katılması, yatırımcı ilgisini yeniden teknoloji odaklı halka arzlara yönlendirebilir.

Discord açıldı mı, nasıl girilir? İşte Discord son dakika gelişmeleriDiscord açıldı mı, nasıl girilir? İşte Discord son dakika gelişmeleriTeknoloji
Discord'a getirilen erişim engeli kaldırıldıDiscord'a getirilen erişim engeli kaldırıldıGündem
Dünya
Kabe'de tarihi rekor! Günlük 500 bin kişi ibadet etti
Kabe'de tarihi rekor! Günlük 500 bin kişi ibadet etti
Lüksemburg Prensi Frederik, 22 yaşında hayatını kaybetti
Lüksemburg Prensi Frederik, 22 yaşında hayatını kaybetti
Ekvador, sınır dışı edilen yabancı uyruklu düzensiz göçmenleri almayacak
Ekvador, sınır dışı edilen yabancı uyruklu düzensiz göçmenleri almayacak
İsrail, Gazze Şeridi’nin elektriğini kesme kararı aldı
İsrail, Gazze Şeridi’nin elektriğini kesme kararı aldı
ABD Başkanı Trump, Grönland halkına seslendi
ABD Başkanı Trump, Grönland halkına seslendi
ByBit vurgunu: Hackerlar 300 milyon doları nakite çevirdi
ByBit vurgunu: Hackerlar 300 milyon doları nakite çevirdi