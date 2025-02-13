Discord'a getirilen erişim engeli kaldırıldı

BTK’nın websitesinde yer alan bilgiye göre Discord’a uygulanan erişim engelinin hala devam ettiği görülüyor.

e-Devlet üzerinden sorgulama yapıldığında ise herhangi bir mahkeme kararlı yasak gözükmüyor.

Bakan Uraloğlu ne demişti?

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında konu Discord erişim engeli hakkında konuşan Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Sosyal medya platformlarının dışında zaten bir engel koyalım istemiyoruz. Ancak hukuki bir süreçle tekrar onların açılması söz konusu olacak" demişti.