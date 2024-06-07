Bir robot tarihte ilk defa Çin Seddi'ne tırmandı

Çinli insansı robotlar üreten Robot Era firması, daha önce hiçbir robotun gerçekleştiremediği bir olaya imza attı.

Bir süredir üzerinde çalışılan insansı robot "XBot-L" Çin Seddi'ne tırmandı.

Çin Seddi'nde bir robotun yürümüş olması büyük gelişme

Tarihte ilk kez bir insansı robot Çin Seddi'ne tırmanmış oldu. Her gün yeni bir yapay zeka haberinin çıktığı günümüzde, Çin Seddi'nde bir robotun yürümüş olması büyük bir gelişme.

Yeni öğrenme sistemiyle, Çin Seddi'nin engebeli yüzeyinde yürüyen insansı robot, yürüyüş sırasında kendi kararlarını kendisi verdi.