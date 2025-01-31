Birleşik Krallık’tan vize düzenlemesi: Ön kayıt şartı getirildi

Birleşik Krallık yeni vize programını duyurdu. Ülke 'Sınırların Dönüşümü ve Modernizasyonu' isimli program başlattı ve 'Evrensel Seyahat İzni' (Universal Permission to Travel) uygulamasını hayata geçirdi.

Seyahatlerde ön izin şartı getirildi

Yeni uygulamada, Birleşik Krallık'a gelen yabancıların tamamı için seyahat öncesinde ön izin alma zorunluluğu getirildi. Bu doğrultuda, 2 Nisan 2025 tarihinden itibaren vizeye tabi olmayan ülkelerin (AB ve ABD gibi) pasaport sahiplerinin Birleşik Krallık'a seyahatleri öncesinde 'Elektronik Seyahat İzni'ne (Electronic Travel Authorisation-ETA) başvurmaları zorunlu kılındı.

Küresel çapta yeni politika

Ayrıca, 11 Mart 2025 tarihi itibarıyla diplomatik pasaportu vizeden muaf tutulan tüm ülkeler için 'kolay vize' uygulaması getirildi. Bu kapsamda, diplomatik pasaport hamillerine bizzat başvuru yapmadan ve ücretsiz şekilde kolaylaştırılmış yöntemle vize itası yapılacak. Kararın Türkiye'ye münhasır bir adım olmadığı, Birleşik Krallık'ın küresel çapta aldığı yeni sınır politikasının bir parçası olduğu belirtildi.

ETIAS'ın seyahat şartı duyurulmuştu

AB Türkiye Delegasyonu, ETIAS'a ilişkin yazılı açıklamasında, ETIAS'ın vizeden muaf ülkelerin vatandaşlarının Şengen Bölgesi’ne veya Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne kısa süreli (180 günlük süre içinde 90 gün) girişlerinde uygulanacak yeni bir seyahat şartı olduğu belirtilmişti. Yolcuların seyahatlerinden önce ETIAS seyahat izni almaları gerekeceği kaydedilen açıklamada, sistem hayata geçtiğinde yolcuların ETIAS'ın resmi web sitesinden başvuru yapabilecekleri ifade edilmişti.

Açıklamada, ETIAS'ın bir vize olmadığı, elektronik bir seyahat izni olduğu vurgulanarak, şu bilgiler verilmişti:

"Türkiye vizeden muaf bir ülke olmadığı için Türk vatandaşları ETIAS kapsamına girmemektedir. Türk vatandaşlarının AB'nin dış sınırlarından geçmek için ETIAS seyahat iznine değil, vizeye ihtiyaçları olacaktır. ETIAS onlar için geçerli olmadığından, vizesiz seyahat edebilen Türk vatandaşlarının (örneğin diplomatik pasaport veya 'yeşil pasaport' sahipleri) ETIAS seyahat iznine başvurmaları gerekmeyecektir. Bu kişiler vizesiz ve ETIAS seyahat izni olmadan seyahat edebileceklerdir"