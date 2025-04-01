Bitcoin milyarderinin kutuplar üzerinden ilk uzay yolculuğu!

Bir Bitcoin yatırımcısı ve üç kutup kâşifi pazartesi günü Kuzey ve Güney Kutupları üzerinde ilk roket yolculuğuna çıktı.

Çin doğumlu bir girişimci olan Chun Wang, SpaceX Falcon 9 roketiyle Atlantik üzerinde daha önce hiç uçulmamış bir yoldan güneye doğru uçtu.

NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden Güney Kutbu'na yapılan uçuşun ilk ayağı yarım saat sürdü ve dünyanın etrafını yaklaşık 90 dakikada dolaştı.

"Kutupların manzarasının keyfini çıkarın. Kapsül yörüngeye ulaştığında SpaceX Fırlatma Kontrol telsizinden bize birkaç fotoğraf gönderin," dedi.

'Sınırları zorluyor'

Wang, 2002'deki ilk uçuşundan bu yana uçuşlarını saydığını, her ülkeyi ziyaret etme arayışında uçak, helikopter ve sıcak hava balonlarıyla uçtuğunu söyledi. Bu son uçuş, Wang'ın bininci uçuşu oldu.

Wang kutup bölgelerini daha önce bizzat ziyaret etmiş ve uzaydan da görmek istiyor. Uçuş öncesinde yaptığı açıklamada, bu seyahatin aynı zamanda "sınırları zorlamak ve bilgiyi paylaşmakla" ilgili olduğunu söyledi.

Wang ile birlikte uçakta bulunan Norveçli film yapımcısı Jannicke Mikkelsen daha önce de daha düşük irtifada, kutuplar üzerinde uçtu.

Mikkelsen, 2019 yılında Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in Ay'a inişinin 50. yıl dönümünü kutlamak üzere Gulfstream jetiyle kutuplar üzerinden dünyanın çevresini dolaşarak rekor kıran görevin bir parçasıydı.

Kutup yörüngesi, iklim ve Dünya haritası çıkaran uyduların yanı sıra casus uydular için de idealdir. Çünkü bir uzay aracı her gün Dünya'nın etrafında bir kutuptan diğerine dönerek tüm dünyayı gözlemleyebilir.

Orijinal kutup gemisinin sergilendiği Norveç'in Oslo kentindeki Fram Müzesi'nin müdürü Geir Klover, yolculuğun iklim değişikliğine ve eriyen kutup kapaklarına daha fazla dikkat çekeceğini umuyor.

'Uzay uçuşları giderek rutin hale geliyor'

Wang kutup uçuşu fikrini 2023 yılında, ABD'li teknoloji girişimcisi Jared Isaacman'ın Musk'ın şirketiyle iki charter uçuşundan ilkini gerçekleştirmesinden iki yıl sonra SpaceX'e sundu.

Isaacman şu anda NASA'nın en üst düzey görevi için yarışıyor.

Wang ve ekibi kutup uçuşunu vahşi doğada kamp yapmak gibi görüyor ve bu zorluğu benimsiyor.

Wang geçen hafta X aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Uzay uçuşları giderek rutin hale geliyor ve açıkçası bunu görmekten mutluyum," dedi.

SpaceX'ten Kiko Dontchev geçen hafta sonunda yaptığı açıklamada, şirketin geleneksel havacılık geçmişi olmayan "normal insanların" "bir kapsüle atlayıp ... ve bu konuda sakin olabilmeleri" için eğitimini sürekli olarak geliştirdiğini söyledi.