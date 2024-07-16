BlackRock’ın yönettiği varlıklar rekor seviyeye çıktı

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock (BLK.N), 2024 yılının ikinci çeyreğinde yönettiği varlıkların büyüklüğünü 10,65 trilyon dolar büyüklüğe taşıyarak rekor seviyeye ulaştı.

Varlıklardaki artış, müşterilerin varlıklarının değerlerinde yükseliş ve yatırımcıların BlackRock borsa yatırım fonlarına (ETF) yaptığı yatırımlarla oluştu. Şirket hisseleri, açılış öncesi işlemlerde %1,2 oranında değer kazandı.

Ekonomide yumuşak iniş beklentilerinin artmasına ek olarak son dönemde yapay zekâ bağlantılı hisselere yatırımcıların talebiyle ABD borsası rekor seviyelere çıktı. S&P 500 (.SPX) endeksi, yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık %11 oranında yükselirken, BlackRock'un yönetimindeki varlıklar da dev boyuta ulaştı. Geçen yıl varlıkların toplamı 9,43 trilyon dolar olurken, gelirlerin büyük bölümünü müşteri varlıklarının yönetim ve hizmet ücretleri oluşturuyor.

Varlıklara net girişler arttı

BlackRock, 2. çeyrekte toplam net girişleri 81,57 milyar dolar olarak açıklarken, geçen yıl aynı dönemde 80,16 milyar dolar giriş olmuştu. Borsa yatırım fonları (ETF), 83 milyar dolarlık giriş ile akışların çoğunu oluşturdu.

Yönetilen varlıklardan (AUM) yüzdesel olarak alınan yönetim ve danışmanlık ücretleri %8,6 artışla 3,72 milyar dolara çıktı. Teknoloji hizmetlerinden elde edilen gelirler %10 artışla 395 milyon dolar oldu.

BlackRock'un toplam geliri %8 oranında artışla 4,81 milyar dolar oldu. Net gelirler, 2. Çeyrekte hisse başına 9,06 dolardan, hisse başına 9,99 dolara yükseldi.

Endeksin altında getiri sağladı

BlackRock, geçen ay yaklaşık 3,2 milyar dolar değerinde olan veri sağlayıcısı Preqin'i satın almıştı. Bu satın alma, BlackRock'ın özel piyasalardaki büyük oyuncular sınıfındaki yerini garantiledi.

Şirket hisseleri, yıl başından şu ana kadar %2 oranında artsa da S&P 500 endeksinin %17,7 oranında yükselişinin çok altında kaldı.