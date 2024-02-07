Blinken-Halevi görüşmesi iptal edildi
İsrail basını, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın İsrail Genelkurmay Başkanı ile yapacağı görüşmenin iptal edildiğini yazdı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi arasında öngörülen baş başa görüşmenin yapılmayacağı belirtildi.
Times Of Israel gazetesinde yer alan haberde, planlanan Blinken-Halevi görüşmesinin iptal edildiği kaydedildi.
Halevi'nin, Blinken'ın İsrail Savaş Kabinesi üyeleriyle yaptığı toplantıya katıldığı ifade edildi.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Blinken'ın, İsrail ziyareti kapsamında Halevi ile baş başa görüşeceği bildirilmişti.
İsrail basını ise Netanyahu'nun ofisinin Blinken ile Halevi arasındaki baş başa görüşmeye karşı çıktığını yazmıştı.
Haberde, planlanan Blinken-Halevi görüşmesinin Netanyahu'nun ofisinden gelen itiraz nedeniyle mi iptal edildiğine ilişkin ise herhangi bir yorum yapılmadı.