BM Genel Sekreteri Guterres'ten deprem mesajı: Türk devleti ve halkıyla tam dayanışma içindeyiz
İstanbul'da yaşanan şiddetli depremin ardından BM Genel Sekreteri Guterres'ten de mesaj geldi. Guterres, "Bu zor zamanlarda Türk devleti ve halkıyla tam dayanışma içindeyiz" dedi.
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BM Genel Sekreteri Guterres, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından "Bu zor zamanlarda Türk devleti ve halkıyla tam dayanışma içindeyiz" açıklamasında bulundu.
Guterres, BM binasında basın toplantısı düzenledi.
Konuşmasına İstanbul'da meydana gelen depremlere değinerek başlayan Guterres, "Bu zor zamanlarda Türk devleti ve halkıyla tam dayanışma içindeyiz." mesajını verdi.
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