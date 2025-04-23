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Bakan Tunç'tan İstanbul'daki depremlere ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından yaptığı açıklamada, adliyeler, ceza infaz kurumları ve bakanlığa bağlı hizmet binalarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Haber Merkezi
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Bakan Tunç'tan İstanbul'daki depremlere ilişkin açıklama
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Marmara'nın Silivri açıklarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu. Tunç, bakanlığa bağlı tüm birimlerde gerekli kontrollerin gerçekleştirildiğini belirterek, tutuklu ve hükümlülerin aileleriyle iletişim kurabilmeleri için gerekli kolaylıkların sağlandığını ifade etti.

Yılmaz Tunç'un açıklaması şu şekilde:

"İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremin ardından Adalet Bakanlığımıza bağlı tüm birimlerde gerekli kontroller yapılmıştır.

Adliye binalarımızda, ceza infaz kurumlarımızda ve Bakanlığımıza bağlı hizmet binalarında olumsuz bir duruma rastlanmamıştır. Adalet hizmetlerimizin sunumunda kesinti olmayıp ceza infaz kurumlarının güvenliği de eksiksiz şekilde sağlanmaktadır.

Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerinin aileleriyle iletişim kurmaları noktasında gerekli kolaylık gösterilmektedir. Bir kez daha depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

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