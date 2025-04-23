6.2'lik depremin şiddetini gözler önüne serdi: Sakarya'da tırlar böyle sallandı

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, sadece İstanbul’u değil çevre illeri de etkiledi. Depremin şiddetli şekilde hissedildiği Sakarya'da, tırların sallandığı anlar kameralara yansıdı.

Ağır tonajlı araçlar böyle sallandı

Vatandaşların panik yaşadığı sarsıntı sonrası, özellikle ağır tonajlı araçların devrilme riski olmadan salınım yapması dikkat çekti. Yetkililer bölgede herhangi bir hasar ya da can kaybı olmadığını bildirirken, artçı sarsıntılara karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.