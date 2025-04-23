  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 6.2'lik depremin şiddetini gözler önüne serdi: Sakarya'da tırlar böyle sallandı
Takip Et

6.2'lik depremin şiddetini gözler önüne serdi: Sakarya'da tırlar böyle sallandı

İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremde Sakarya'daki tırlar da etkilendi. Ağır tonajlı tırların deprem esnasında sallanması kameralara yansıdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
6.2'lik depremin şiddetini gözler önüne serdi: Sakarya'da tırlar böyle sallandı
Takip Et

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, sadece İstanbul’u değil çevre illeri de etkiledi. Depremin şiddetli şekilde hissedildiği Sakarya'da, tırların sallandığı anlar kameralara yansıdı.

Ağır tonajlı araçlar böyle sallandı

Vatandaşların panik yaşadığı sarsıntı sonrası, özellikle ağır tonajlı araçların devrilme riski olmadan salınım yapması dikkat çekti. Yetkililer bölgede herhangi bir hasar ya da can kaybı olmadığını bildirirken, artçı sarsıntılara karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Bakan Yerlikaya açıkladı: 112'ye şu ana kadar 6 bin 100 ihbar geldiBakan Yerlikaya açıkladı: 112'ye şu ana kadar 6 bin 100 ihbar geldiGündem

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması: Şimdilik sıkıntılı bir durum yokCumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması: Şimdilik sıkıntılı bir durum yokGündem

 

Valilik açıkladı: Yüksekten atlayan 151 kişi yaralandıValilik açıkladı: Yüksekten atlayan 151 kişi yaralandıGündem

 

 

Gündem
Prof. Dr. Üşümezsoy 20 gün önceden depremin yerini ve büyüklüğünü bildi!
Prof. Dr. Üşümezsoy 20 gün önceden depremin yerini ve büyüklüğünü bildi!
Bakan Yerlikaya açıkladı: 112'ye şu ana kadar 6 bin 100 ihbar geldi
Bakan Yerlikaya açıkladı: 112'ye şu ana kadar 6 bin 100 ihbar geldi
Uzmanı uyardı: Zirai dondan etkilenen ürünler için su kaybını giderici önlemler alınmalı
Uzmanı uyardı: Zirai dondan etkilenen ürünler için su kaybını giderici önlemler alınmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması: Şimdilik sıkıntılı bir durum yok
Erdoğan'dan deprem açıklaması: Şimdilik sıkıntılı bir durum yok
Okullar tatil edilecek mi? Bakan Tekin'den açıklama
Okullar tatil edilecek mi? Bakan Tekin'den açıklama
Valilik açıkladı: Yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı
Valilik açıkladı: Yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı