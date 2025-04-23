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Valilik açıkladı: Yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı

İstanbul Valiliği, 151 kişinin yüksekten atlama nedeniyle yaralandığını açıkladı. Can kaybı olmadığı belirtildi.

Haber Merkezi
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Valilik açıkladı: Yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Hayati riskleri bulunmuyor

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem vatandaşları korkuturken, artçıları devam ediyor.

İstanbul Valiliği, depremlere ilişkin açıklamada bulunarak sarsıntılar sırasında 151 kişinin yaralandığını duyurdu. Bu kişilerin panikle yüksekten atladığı ve hayati risklerinin bulunmadığı belirtildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu sözler kullanıldı:

"Enerji arzında ve altyapısında, Doğalgaz arzında, İçme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmamıştır. ⁠Depremde herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır.

⁠Panik nedeniyle yüksekten atlamalar nedeniyle yaralanan 151 vatandaşlarımızın tedavileri, hastanelerde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir. Fatih İlçemizde metruk bir bina yıkılmış olup, olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır."

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