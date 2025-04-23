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İstanbul'da korkutan deprem! Şiddeti Bursa'da da hissedildi

Merkez üssü Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki deprem Bursa ve ilçelerinde de hissedildi.

Haber Merkezi
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İstanbul'da korkutan deprem! Şiddeti Bursa'da da hissedildi
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İstanbul'da merkez üssü Silivri açıkları olan depremin ardından Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte olumsuz bir durum yaşanmadığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Marmara Denizi'nde, İstanbul Silivri açıklarında, saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiş olup, deprem sonrası İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzce şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğümüze olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamış olup, gelişmeler ekiplerimiz tarafından takip edilmektedir."

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