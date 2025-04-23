İstanbul'da deprem paniği: Bir kişi balkondan atlayarak yaralandı

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde hissedilen sarsıntı sırasında panikleyen şahıs, apartmanın ikinci katındaki balkonundan kendini aşağı bıraktı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Deprem sonrası çevredeki bazı vatandaşların da kısa süreli panik yaşadığı, ancak ciddi bir hasar veya can kaybının yaşanmadığı belirtildi.