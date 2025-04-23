Bakan Yumaklı "Taviz yok" diyerek duyurdu: İstanbul'da 35 ton gıda ürününe el konuldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Bayrampaşa’daki bir gıda sitesinde kapsamlı bir denetim yapıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Yumaklı, denetimin vatandaş şikayetleri ve önceki kontrollerde elde edilen bulgular doğrultusunda gerçekleştirildiğini ifade etti.

30 ayrı ekiple eş zamanlı denetim

Denetimlerin, özellikle toplu satış yapılan alanlara odaklandığını vurgulayan Yumaklı, “İstanbul Bayrampaşa’daki gıda sitesine 30 ayrı ekiple eş zamanlı denetim gerçekleştirdik. Türkiye’de bu ölçekte ilk kez yapılan denetimde 58 peynir satışı yapılan işletme kontrol edildi” ifadelerini kullandı.

35 ton ürüne el konuldu

Yapılan kontroller sonucunda 30 işletmede çeşitli uygunsuzlukların tespit edildiğini aktaran Bakan Yumaklı, “Olgunlaşma süresi tamamlanmadan piyasaya sürülen, etiketsiz veya sahte etiketli, taklit ya da tağşiş şüphesi taşıyan ve hijyen koşullarına uygun olmayan 35 ton ürüne el konuldu. Bunların 25 tonu muhafaza altına alınırken, güvenilir olmayan 10 ton ürün imha edilecek” açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda güvenliğine yönelik denetimlerinin kararlılıkla süreceğini belirten Yumaklı, vatandaşlara güvenilir gıdaya ulaşmaları konusunda her türlü tedbirin alındığını ifade etti.