Deprem, Boğaz'ı böyle dalgalandırdı! (Video)

İstanbul'da yaşanan şiddetli depremler büyük panik yarattı.

Silivri'de öncü olan ilk depremin ardından İstanbul'da 6.2'lik deprem korkuttu. Deprem anları kameralara yansıdı. Korkutan depremden ilk görüntüler geldi. Boğaz'da çekilen görüntüde, denizin dalgalarının bir anda arttığı görülüyor.

İstanbul'da yaşanan deprem esnasında bir kule vinçin salanma anı kameralara yansıdı.

Beylikdüzü'nde minarenin sallanma anı cep telefonu kamerasında

İstanbul'da 6.2 büyüklüğündeki depremde Beylikdüzü'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii minaresinin sallanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Beylikdüzü'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii'nin minaresinin sallanma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'da binalar sallandı

Sarsıntılar panik yarattı, binalar korkuttu

Depremde vatandaşların panik anları

İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğündeki deprem, Sakarya'daki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem esnasında insanların panik içerisinde kaçıştığı anlar an be an kaydedildi. Öte yandan, Sakarya Valiliği'nden deprem sonrası yapılan açıklamada, "İstanbul merkezli 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem ilimizde de hissedilmiş olup, şu ana kadar kamu kurum ve kuruluşlarımıza herhangi bir aksaklık veya olumsuzluk bildirilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

İstanbul deprem sonrası havadan görüntülendi

Silivri açıklarında 3,9 büyüklüğünde depremin ardından İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem sonrasında İstanbul havadan böyle görüntülendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem çevre illerden de hissedilirken Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem sonrasında İstanbul Anadolu Yakası’nın sahil kesimleri dron ile havadan görüntülendi.

Hastanede deprem panik anları

Marmara Denizi'nde yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem Bursa'nın İnegöl ilçesinde de hissedildi. Deprem sonrası Devlet Hastanesi'ndeki vatandaşlar panikle kendilerini dışarı attılar.

12.49'daki deprem sonrası Bursa'da da hayat durma noktasına geldi. İnegöl Devlet Hastanesi'ne gelen hastalar hemen dışarıya koştular. Acil önünde kısa süreli yoğunluk oluştu. Bir vatandaş, "Sallanınca tansiyonum düştü zannettim. Ancak deprem yaşanmış. Herkes dışarı çıkınca biz de dışarıya çıktık" dedi.

Avcılar'da züccaciye dükkanındaki panik anları kamerada

Avcılar'da bulunana züccaciye dükkanında raflar sallandı ürünler yere düştü. Alışveriş yapmak için dükkana gelen vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avcılar Isparta Kule'de bulunan züccaciye dükkanında raflar ve avizeler sallanmaya başladı. Raflarda bulunan ürünler yere düştü. Alışveriş yapmak için markete gelen vatandaşlar panikleyerek dışarı kaçtı. Çocuklar korkudan çığlık atarken, aileleri sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan panik anları ve ürünlerin yere düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çatalca’da deprem anı kamerada: Sarsıntıdan böyle kaçtılar

Çatalca’da bir atölyede çalışan ve kahvehanedeki vatandaşların depreme yakalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar sokağa çıktı. Çatalca’da ise deprem anları güvenlik kameralarına yansıdı. Ahırda bulunan hayvanlar depremde panikle kaçmaya çalıştı. Bir atölyede çalışan vatandaşların sarsıntıyla birlikle kendilerini dışarıya attıkları görüldü. Görüntülerde, depreme kahvehanede yakalanan vatandaşların ise panikle dışarıya çıktıkları anlar yer aldı.

Restaurantta yaşanan panik anları

Beylikdüzü’nde bulunan bir restaurantta yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Vatandaşların panikle kaçtığı ve bazı müşterilerin korkudan restaurantın balkon kısmından atlayarak kaçmaya çalıştığı görülüyor.

İstanbul’un Silivri açıklarında saat 12.49’da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde bulunan bir restaurantta yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, avize sallanırken, panikleyen vatandaşların kaçmaya başladığı görülüyor. Bazı vatandaşlarla restaurant balkon kısmından atlayarak kaçmaya çalıştığı görülüyor.

Hastane tedbir amaçlı boşaltıldı

İstanbul’da saat 12.49’da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından hastanelerde panik yaşandı. Bağcılar’da özel bir hastanede yaşanan deprem sonrası vatandaşlar deprem sonrası kendilerini dışarıya attı.

İstanbul’da saat 12.49’da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Bağcılar’da bulunan özel bir hastanede panik yaşandı. Hastane tedbir amaçlı boşaltıldı. Büyük panik yaşayan vatandaşlar hastane bahçesinde beklemeye başladı. Yaşanan panik anları kameraya yansıdı.

Bir çocuk video çekerken depreme yakalandı

İstanbul'da bir çocuk video çekerken depreme yakalandı.